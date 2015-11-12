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    Шторк: «У нас добротная сборная, способная демонстрировать хороший футбол»

    Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк готов сделать ставку на хороший старт в противостоянии со сборной Норвегии в рамках стыковых матчей за выход в финальный турнир Евро-2016.

    «Хороший старт всегда важен, и, конечно, лучше всего было бы добиться победы. У Норвегии сильная сборная, игроки которой выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Собравшись пораньше, мы поработали над командным духом и отдельными моментами, на которые раньше у нас, может быть, не хватало времени. У нас добротная сборная, способная демонстрировать хороший футбол, и сейчас у нее будет шанс», - заявил Шторк.

    Напомним, что первый стыковой матч команды Норвегии и Венгрии проведут в четверг, 12 ноября.Ответная игра состоится в Венгрии в воскресенье, 15 ноября.

    Источник: УЕФА

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    12.11.2015 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -31

      basare30 12 ноября 2015, 14:03

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