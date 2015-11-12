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    Хегмо: «Мы все еще строим команду»

    Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо несмотря на отрицательную статистику по проведенным матчам в ноябре, уверен в успехе своей команды в стыковых матчах в отборочном турнире Евро-2016.

    «Меня не тревожит тот факт, что сборная Норвегии проиграла за последние 20 лет все шесть домашних матчей в ноябре. У нас в обойме полно игроков, продолжающих борьбу в еврокубках, и набранный ими ход пригодится во встречах с венграми.

    Это совершенно новая сборная Норвегии. Мы все еще строим команду. Наш коллектив уверен в себе, и я впечатлен тем, как он справляется с успехами и неудачами», - сказал Хегмо.

    Напомним, что первый стыковой матч команды Норвегии и Венгрии проведут в четверг, 12 ноября. Ответная игра состоится в Венгрии в воскресенье, 15 ноября.

    Источник: УЕФА

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    12.11.2015 10:24
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