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    Черчесов: «Виллаш-Боашу надо чуть-чуть сдерживать себя в высказываниях»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поддержал высказывания своего коллеги из «Зенита» Андре Виллаш-Боаша о лимите на легионеров в российской Премьер-лиге, которые вызвали в последнее время бурную реакцию в футбольных кругах.

    «С одной стороны, понимаю, что имеет в виду Виллаш-Боаш. Потому что я приехал в Польшу, мне показали регламент – и я по нему работаю. Он не меняется. А если мне перед следующей игрой скажут, что теперь на поле может быть только один неевропеец вместо трех? А я за это время купил пятерых неевропецев…

    Получается, что набираем футболистов, которые деньги не могут отработать. Это финансовые потери. Есть те, кто не играет не из-за того, что плохой футболист, а из-за лимита….

    Другое дело, что об этом можно сказать один раз, подчеркнуть проблему. А потом надо работать. Каждый раз об этом говорить нет смысла. Надо чуть-чуть сдерживать себя в таких высказываниях, - заявил Черчесов.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.11.2015 10:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 15:22

      Один раз сказать-не сказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 12 ноября 2015, 15:21

      Какой смысл говорить один раз?
      Даже при многократном изложении своего ПРВИЛЬНОГО мнения высшии плевать хотели и на футбол и на специалистов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -31

      basare30 12 ноября 2015, 14:04

      Вижу здесь не мало людей, которые не плохо разбираются в футболе.Хочу посоветовать Вам начать делать ставки в букмекерской конторе Леон(Вбиваем в своём браузере фразу "БК Леон"), РЕГИСТРИРУЕМСЯ ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС: ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗЫВАЕМ БОНУС КОД - best200 (внимание!!! бонус будет начислен в размере от 200-20000 рублей в зависимости от количества ставок в течений трех суток, код действителен только для игроков внесших депозит)А ДАЛЬШЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УМЕНИЯ УГАДЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. Всем удачи!!!

      -1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 12 ноября 2015, 12:40

      вот вы свои языки и засовывайте в -опу а боаш пусть жжёт правду ему не
      нужно не перед кем либезить

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > yanedo 12 ноября 2015, 15:24

      Правильно-Вилаш Боаш свободый и честный человек т.к. иностранец.

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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 10:23

      молодчик

      1
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      Рейтинг: +8

      lra16 > st79self 12 ноября 2015, 16:07

      Блажит усатый из Легии

      -1
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