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    «ПСЖ» может выложить за Азара 80 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар имеет шансы сменить чемпионат по окончании текущего сезона, учитывая сложные отношения с наставником команды Жозе Моуринью. Известно, что на бельгийского игрока уже претендует «Реал». Теперь в борьбу за него готов включиться французский гранд – «ПСЖ». Стоит отметить, что Азар уже имеет опыт выступления во французском чемпионате, где он играл в составе «Лилля». «ПСЖ» может выплатить лондонскому клубу около 80 миллионов за трансфер Азара.

    Сейчас у бельгийца есть действующий контракт с «Челси», который рассчитан еще на четыре года. В 12 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги в активе игрока лишь три результативные передачи. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    12.11.2015 09:59
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