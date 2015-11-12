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    Бартель: «Левандовски уважает контракт с «Баварией»

    Агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского не скрывает того факта, что его клиентом интересуются гранды из английской Премьер-лиги.

    «Я не могу отрицать того факта, что Робертом интересуются в Англии. При этом мы все понимаем, что должны уважать действующий контракт с «Баварией», - сказал Майк Бартель.

    Известно, что Левандовски входит в сферу интересов «Ливерпуля». Нынешний наставник клуба Юрген Клопп знаком с форвардом еще по работе в дортмундской «Боруссии».

    Источник: ESPN

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    12.11.2015 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:06

      Лева сиди в баварии и никуда не бегай,у тебя одни из лучших партнеров в мире

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