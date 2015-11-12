Бартель: «Левандовски уважает контракт с «Баварией»

Агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского не скрывает того факта, что его клиентом интересуются гранды из английской Премьер-лиги.

«Я не могу отрицать того факта, что Робертом интересуются в Англии. При этом мы все понимаем, что должны уважать действующий контракт с «Баварией», - сказал Майк Бартель.

Известно, что Левандовски входит в сферу интересов «Ливерпуля». Нынешний наставник клуба Юрген Клопп знаком с форвардом еще по работе в дортмундской «Боруссии».