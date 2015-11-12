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    Павелко: «Главная цель для Украины - выход на Евро»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко перед важным отборочным матчем квалификации Евро-2016 против Словении встретился с игроками сборной.

    «Внимание к матчу колоссальное. Желающих приобрести билет на матч в три раза больше, чем мест на стадионе. Мы осознаем значение игры для общества, которому как никогда нужно объединиться. Футбол выполняет функцию единения сильнее, чем любая другая деятельность.

    Главная цель - выход на Евро. Никто не должен отвлекать вас от этой задачи. Перспектива сыграть на турнире с лучшими командами турнира - отличная мотивация. Вы должны показать в двух играх максимальную самоотдачу, чтобы сделать счастливой всю страну. Помните - вы лучшие, и мы с вами», - заявил Павелко.

    Напомним, что первый стыковой матч Украина – Словения состоится 14 ноября во Львове, а ответный - в Словении 17 ноября.

    Источник: ФФУ

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    12.11.2015 09:29
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