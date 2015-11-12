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    Анчелотти: «Моуринью все наладит»

    Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти не верит в увольнение из «Челси» Жозе Моуринью.

    «Жозе вряд ли уволят. В клубе уже принято решение, что он останется на своем посту. Уверен, что это правильный выбор.

    В прошлом сезоне «Челси» легко взял титул, что сказывается в этом году, так как игроки уже не так мотивированы. Задача тренера найти такую мотивацию, но это не всегда возможно, если у самого игрока нет желания. Все понимают, что для того чтобы что-то изменить, нужно долго и упорно работать.

    Нет никаких сомнений, что Моуринью является одним из лучших тренеров в мире. Я не могу сейчас сказать, что он чем-то обеспокоен. Напротив, он излучает уверенность. В скором времени он все наладит», - уверен Анчелотти.

    Напомним, что Анчелотти завоевал с «Челси» три трофея с 2009 по 2011 года, а также становился четырежды лучшим главным тренером месяца в английской Премьер-лиге.

    Источник: Daily Mail

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    12.11.2015 09:17
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