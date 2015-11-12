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    Воронин: «На бумаге Украина – фаворит»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин призвал исключить недооценку соперника по стыковым матчам в борьбе за выход в финальный этап Евро-2016 во Франции.

    «На бумаге Украина – фаворит. Главное, чтобы не произошло недооценки соперника, ребята не расслаблялись. Печальных примеров хватает. Не так давно Россия не смогла пройти Словению и не поехала на чемпионат мира.

    Шансы на победу нашей команды? Где-то 60 на 40. Нас ждет открытый футбол. Матч состоится во Львове, болельщики здорово поддерживают сборную в этом городе. Хотелось бы, чтобы уже в первой встрече ребята сделали хороший задел и победили, скажем, со счетом 2:0. В принципе это им по силам.

    Вспоминаю, конечно, и про стыки со словенцами 1999 года. Тогда наша сборная была гораздо сильнее нынешней, но… Не повезло… Шовковского, думаю, никто в том голе не обвиняет. Саша своими огромными заслугами заставил забыть тот эпизод», - заявил Воронин.

    Напомним, что первый стыковой матч Украина – Словения состоится 14 ноября во Львове.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2015 08:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 ноября 2015, 11:37

      Ещё бы он обратное сказал, сразу бы в окопе оказался

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 12 ноября 2015, 11:31

      На туалетный бумаге фаворит конечно Украина

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 ноября 2015, 11:08

      Думаю шансы 50% на 50%.

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 12 ноября 2015, 08:20

      На бумаге Украина фаворит,а на деле-недогосударство.

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