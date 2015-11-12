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    Кьеллини: «У Италии есть хорошие шансы на успех»

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини призвал не торопиться с выводами о перспективах своей команды на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

    «В сборной Италии формируется отличная команда. Таким составом у нас есть хорошие шансы добиться успеха.

    При этом нужно понимать, что и при Пранделли у нас поначалу многое получалось, первые два года при нем сборная была очень сильна. Но как итог – мы неудачно выступили на чемпионате мира», - заявил Кьеллини.

    Напомним, что 13 ноября сборная Италии проведет товарищеский матч с Бельгией.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.11.2015 07:35
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