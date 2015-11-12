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    Савин: «Мы теряем футболистов из-за раздутых зарплат»

    Бывший нападающий "Амкара", "Крыльев Советов", "Томи", "Урала", "Тюмени" и тульского "Арсенала" Евгений Савин высказался с резкой критикой высокой зарплаты некоторых молодых футболистов, что не только сказывается на их игре, но приводит к деградации личности. Сам Савин не скрывает, что его максимальная зарплата за карьеру составляла 500-600 тысяч долларов.

    «Должны ли действующие футболисты раскрывать свои доходы? Считаю, что должны. Но с другой стороны, наши клубы не должны настолько раздувать зарплаты. Ребята, поймите одну простую вещь: молодой человек с русским менталитетом не всегда готов получать огромные деньги.

    Самое страшное, что мы теряем людей. Если человеку в 22 года платить 3, 4, 5 миллионов евро, то он деградирует и как футболист, и как личность.

    Я против ограничений. Я за разум. Человек должен зарабатывать деньги, а не получать. На него не нужно сыпать их вагонами только из-за того, что он играет в сборной России или проходит в состав благодаря лимиту. Человека нужно стимулировать, чтобы он развивался», - заявил Савин.

    Стоит отметить, что после завершения футбольной карьеры Савин работает на "Матч ТВ" – ведет еженедельное шоу "Культ Тура" о российском футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2015 07:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 ноября 2015, 08:41

      А так же чиновникам

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