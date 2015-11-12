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    Анчелотти сменит Пеллегрини в «Манчестер Сити»

    Очередной виток слухов в британских СМИ отправил известного итальянского специалиста Карло Анчелотти на тренерский мостик «Манчестер Сити». Команда после 12 туров делит первое место с «Арсеналом», но об отставке нынешнего главного тренера Мануэля Пеллегрини говорят уже не первый день: он может покинуть команду в случае неудачи в сезоне. При этом его контракт рассчитан до середины 2017 года.

    Конкурировать с Анчелотти за это место может Хосеп Гвардиола. Но сам испанец ждет решительных шагов от руководства «Баварии», которое может предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, что логично, учитывая интерес также со стороны «Челси».

    Стоит отметить, что Анчелотти поработал едва ли не со всеми грандами в Европе в качестве главного тренера. В его резюме значатся «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Реал», который он покинул по окончании прошлого сезона.

    Источник: Daily Star

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    12.11.2015 06:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Marchen 12 ноября 2015, 14:17

      зря

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      Рейтинг: +11

      Путь так далёк 12 ноября 2015, 13:32

      В ман сити надо назначать Симеоне и никого другого !

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 12 ноября 2015, 12:43

      Пеллигрини пора уходить уже года 2 как. В лч показывает убогую игру. ссытся от любого гранда и не только

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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 11:24

      игроки топ уровня МС,надо давно поменять тренера,если нет результат,сколько можно сидеть на одном месте,пролетая с лч... на любого меняйте... давайте только дождемся окончания сезона и окончательно в этом убедимся..а потом можно и пинок для скорости задать

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      Рейтинг: +40

      Taga25 12 ноября 2015, 08:16

      Шейхи запарились вкладывать деньги...)))

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