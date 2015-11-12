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    Руководство «Кубани» огласило бюджет на текущий сезон

    Иван Перонко, глава Федерации футбола Краснодарского края заявил, что бюджет "Кубани" в нынешнем сезоне составляет 1,2 миллиарда рублей. Напомним, в летнее трансферное окно команду покинули лидеры: Шарль Каборе перешел в "Краснодар" на правах аренды, а Ивелин Попов отправился в московский "Спартак".

    "Бюджет где-то 1,2 миллиарда рублей. Это, конечно, меньше, чем в прошлом сезоне. Он снизился в том числе в связи с оптимизацией и уходом высокооплачиваемых футболистов — например, Ивелина Попова и Шарля Каборе", - отметил Перонко.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2015 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 ноября 2015, 06:07

      И то хорошо

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