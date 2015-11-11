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    «Челси» может уволить технического директора

    Руководство лондонского "Челси" может уволить технического директора Майкла Эменало. Это решение связано с провальным стартом гранда в новом сезоне чемпионата Англии.

    В данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович разбирается, почему команда Жозе Моуринью провалила начало нынешнего сезона. Минувшим летом нигерийский директор не смог обеспечить Моуринью должное усиление.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 23:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 ноября 2015, 01:50

      Всё дело в том, что после победы команды Моура выдыхаются, просто сам он к тому времени уходил из клуба, а на этот раз задержался

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > Ubuntu 12 ноября 2015, 02:54

      После ухода Маура из "выдохшегося" Реала папа Карло ЛЧ выиграл.

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 12 ноября 2015, 00:42

      А может и не уволить. Вот как уволят, тогда и будет о чем поговорить. Да и то вряд ли.

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