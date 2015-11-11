Всё дело в том, что после победы команды Моура выдыхаются, просто сам он к тому времени уходил из клуба, а на этот раз задержался
Руководство лондонского "Челси" может уволить технического директора Майкла Эменало. Это решение связано с провальным стартом гранда в новом сезоне чемпионата Англии.
В данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович разбирается, почему команда Жозе Моуринью провалила начало нынешнего сезона. Минувшим летом нигерийский директор не смог обеспечить Моуринью должное усиление.