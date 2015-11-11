Руководство лондонского "Челси" может уволить технического директора Майкла Эменало. Это решение связано с провальным стартом гранда в новом сезоне чемпионата Англии.



В данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович разбирается, почему команда Жозе Моуринью провалила начало нынешнего сезона. Минувшим летом нигерийский директор не смог обеспечить Моуринью должное усиление.