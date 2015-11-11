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    Маццари может возглавить «Сампдорию»

    "Сампдория" рассматривает вариант приглашения на должность главного тренера экс-наставника "Наполи" и "Интера" Вальтера Маццарри, сообщает итальянская пресса. Однако, вариант с Маццарри является запасным на случай, если не удастся подписать контракт с Винченцо Монтеллой.

    Напомним, что главной проблемой является, что у Монтеллы до настоящего времени действует контракт с "Фиорентиной", которая продолжает ему платить. При этом за разрыв договора придется заплатить неустойку в размере четырех миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.11.2015 19:50
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