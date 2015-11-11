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    «Бешикташ» заинтересован в трансфере Озбилиза

    Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» и сборной Армении Арасу Озбилизу. Cтамбульский клуб собирается заполучить футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Hurriyet.com. Отмечается, что Озбилиз, родившийся в Турции, сам не против переезда в турецкий чемпионат.

    В этом сезоне Озбилиз сыграл за «Спартак» в 9 матчах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость армянского полузащитника в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2015 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 12 ноября 2015, 00:21

      Удачи. Парень давно заслуживал повышения.

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      Рейтинг: +21

      Артемка30 11 ноября 2015, 23:25

      Пускай тогда и Юру Мовсисяна еще забирают. И так играть некому

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