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    Снейдер: «Ван Перси должен быть частью сборной Голландии»

    Полузащитник сборной Голландии и «Галатасарая» Уэсли Снейдер поделился своим мнением о не вызове нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси в национальную команду на товарищеские матчи против Уэльса и Германии.

    «Ван Перси должен быть частью команды, если он находится в игровом тонусе. Но не мне судить о форме того или иного игрока.

    Я был в похожей ситуации два года назад и из нее есть два выхода. Либо ты опускаешь руки, либо начинаешь работать и трудиться в поте лица, доказывая всем вокруг их неправоту. Я выбрал второй вариант и, надеюсь, Робин сделает также», - сказал Снейдер.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Eazybreeze 11 ноября 2015, 23:55

      Он же вроде завершил карьеру в сборной?Снейдер новости что ли ни читает?

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