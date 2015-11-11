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    Фабрегас: «Не сомневаюсь, что Гвардиола будет работать в АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился своим мнением о результатах команды в этом сезоне, а также сказал, что главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола всегда хотел поработать в английской Премьер-лиге.

    «Дела в лиге складываются для нас не лучшим образом. В прошлом сезоне мы проиграли всего четыре раза, в этом же я практически сбился со счета. В этом сезоне в английской Премьер-лиге очень высок уровень физической подготовки, и, если ты не в порядке или не совсем готов к игре, соперники могут просто смести тебя. Это происходит с нами в данный момент. Игры с командами, в победе над которыми в прошлом году мы были практически уверены, в этом даются чрезвычайно тяжело.

    Гвардиола? Я не сомневаюсь, что Пеп проверит себя в английской Премьер-лиге. В прошлом я говорил с ним об этом, ему очень нравится английский чемпионат», - рассказал Фабрегас.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 16:56
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