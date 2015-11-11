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    Бубнов: «Ниасс – топ форвард чемпионата России»

    Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о перспективах московского «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России, а также отметил игру форварда железнодорожников Умара Ниасса.

    «Ниасс – топ-форвард чемпионата. И он сейчас сильнее Н’Дойе, которого «Локо» продал в Англию. Нельзя пока говорить о «Локо» как о стопроцентном претенденте на чемпионстве. У ЦСКА есть отрыв в 6 очков. Мне кажется, «Локомотив» в первую очередь сейчас должен как минимум занять второе место и должен ориентироваться именно на это. Если попадут в Лигу чемпионов, это другой уровень и другие деньги. Слышал, что в «Локо» могут быть применены санкции по финансовому фэйр-плэй, и это тоже надо учитывать», - сказал Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.11.2015 16:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 11 ноября 2015, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      топ игрок говночемпионшипа смешно в России один игрок может продолжить карьеру в топ чемпионате это Халк и то его время постепенно уходит а остальные просто говно игрочишки

      -11
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2015, 17:02

      Топ-игрок всё-таки подразумевает мировой урровень. А так получается, что в любом колхозе и дворе есть свои ТОПы ?

      1
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > APchelov 11 ноября 2015, 21:33

      Тебе же русскими буквами написали ТОП-форвард чемпионата!

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