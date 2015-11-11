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    Президент Татарстана провел встречу с Бердыевым

    Президент республики Татарстан Рустам Минниханов на днях встретился с главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым, сообщает источник. Вероятно, что во время встречи обсуждалась возможность приглашения специалиста возглавить казанский «Рубин».

    Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и дважды приводил команду к чемпионству. Сейчас главным тренером казанцев является Валерий Чалый. После 15 туров чемпионата России «Рубин» располагается на 10 строчке, «Ростов» под руководством Бердыева находится на втором месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2015 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 20:11

      И наш губернатор встречался с Курбаном Бекиевичем,и не раз...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      paby 11 ноября 2015, 17:53

      Не красиво получится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 11 ноября 2015, 17:15

      Вот и ладненько, Казань только за.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +30

      imordovcev > ВАХАБИТ 11 ноября 2015, 17:37

      Ростов против!

      1
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