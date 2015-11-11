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    Пике: «Барселона» или «Реал» не смогли бы выиграть английскую Премьер-лигу»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил мнение, что гранды испанского футбола, будь то сине-гранатовые или «Реал» Мадрид не смогли бы выиграть английскую Премьер-лигу, если бы принимали участие в ней.

    «Думаю, если бы «Барселона» или «Реал» Мадрид перешли в английскую Премьер-лигу, в первый год участия не было бы даже шансов на победу в ней. Потому что в гостях со "Стоком" или другим типом команд, к примеру, будет очень тяжело.

    «То же самое было бы с «Манчестер Юнайтед» или «Челси», если бы они приехали в Испанию. Никаких шансов на победу в лиге», - сказал Пике.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 15:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 11 ноября 2015, 18:26

      Реал барселона в катком прошел бы

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      Рейтинг: +92

      Damon 11 ноября 2015, 17:56

      Премьер лигу не знаю, но Чемпионат России точно не потянули бы)))
      Только с цска бы по 5-6 пеналей бы + пару тройку КК получали. Месси или Роналду добровольно-принудительно переманили в зенит по указке сверху. Ну и добил бы лимит, пришлось бы полкоманды полен по ФНЛ собирать))

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Damon 15 ноября 2015, 00:44

      Орёшь xD

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      Рейтинг: +117

      Marchen 11 ноября 2015, 17:05

      скоро посмотрим на Барсу во Франции))

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 ноября 2015, 15:58

      врет же

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