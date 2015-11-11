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    «Рубин» примет «Сьон» на «Казань Арене»

    Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» - «Сьон», которая состоится 26 ноября, будет проведена на «Казань Арене».

    Матч 17 тура чемпионата России против московского «Спартака» (30 ноября) казанцы также планируют провести на новом стадионе, если не возникнет проблем с состоянием газона, из-за которых домашний матч прошлого тура Премьер-лиги с «Крыльями Советов» «рубиновым» пришлось играть на стадионе «Центральный».

    Напомним, дебют «Рубина» на «Казань Арене» в этом сезоне состоялся 5 ноября во встрече группового этапа Лиги Европы с "Ливерпулем" (0:1). До этого команда успела провести на своем новом стадионе несколько матчей во второй половине 2014 года, после чего стадион был закрыт на подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2015 14:54
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