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    Кокорин: «Зимой с «Динамо» может быть все, что угодно»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин заявил, что не чувствует себя ветераном в нынешнем составе команды, а также отметил, что бело-голубые часто меняют курс своего развития.

    — Учитывая нынешний состав «Динамо» — не чувствуете себя в нем 40-летним ветераном?

    — 40-летним — точно нет! Но вы правы, многие ребята моложе меня. Потому я и помогаю им, подсказываю в определенных моментах.

    — Жестко напихать можете?

    — Не скажу, что прямо пихаю. Как раньше у нас ветераны могли с молодыми обращаться… Просто стараюсь давать правильные советы, спокойно и по делу.

    — И все же: кому больше всего от вас достается? Ну или меньше всего?

    — Я считаю, что Саша Ташаев может построить очень хорошую карьеру. Он всегда прислушивается к советам. И не делает тех ошибок, которые, может, были у нас.

    — Готовы ждать, пока команда созреет для борьбы за высокие места? Или ну его?

    — Знаете, «Динамо» часто меняет направление своего развития… Я ведь в клубе не первый день, многое повидал. Мы и сильную, хорошую команду строили, и ту, где костяк из русских. Каждый год что-то менялось. То есть зимой может быть все, что угодно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2015 14:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 ноября 2015, 08:41

      Даю советы. Как больше струсить бабла и меньше при этом напрягаться в игре. А лучше вообще не напрягаться!

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 11 ноября 2015, 16:27

      — Жестко напихать можете?
      — Не скажу, что прямо пихаю.

      Заебись интервью...

      3
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      Рейтинг: +72

      HardPony 11 ноября 2015, 15:08

      надеюсь это ничтожество уйдет из Динамо зимой. распродадут говно,купят адекватных футболистов. по крайней мере хочется в это верить

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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 ноября 2015, 14:30

      Cамый ветеранистый ветеран в Динамо - это Антон Шунин .С 2004, а Сашка с 2008 года в Динамо.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 ноября 2015, 14:14

      Какие он может давать советы,если с 10 метров забить не может!!Совет один,не брать с него пример,а трудиться и работать над собой!

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