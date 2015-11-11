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    Роббен и Левандовски повздорили на тренировке

    На очередной тренировке «Баварии» между полузащитником Арьеном Роббеном и нападающим команды Робертом Левандовски произошел конфликт.

    Как сообщает источник, после одного из эпизодов на тренировочном занятии поляк на повышенных тонах пообщался с голландцем и назвал его эгоистом. Давать комментарии по сложившейся ситуации Левандовски отказался.

    Спортивный директор «Баварии» Матиас Заммер отметил, что не видит в истории конфликта футболистов ничего серьезного.

    «Не вижу никаких проблем в том, что футболисты иногда проявляют эмоции, злятся. Представьте себе, сколько раз за свою карьеру я оказывался в подобных ситуациях», - сказал Заммер.

    Источник: Bild

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    11.11.2015 13:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 11 ноября 2015, 18:27

      Роббен конечно эгоист

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      redy3625 11 ноября 2015, 18:07

      без этого в футболе никак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      drnigo 11 ноября 2015, 18:07

      Лева прав. Роббен последнее время сверэгоистичен. Изза него сколько мячей не забили.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 16:18

      Им мира,""Баварии" побед.

      1
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