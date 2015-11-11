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    Москвич выиграл более одного миллиона рублей на матчах Лиги Европы

    Один из московских клиентов букмекерской конторы Sportingbet выиграл почти 1,3 миллиона рублей на экспрессе из 10 событий Лиги Европы. Общий коэффициент составил 51.65, а размер ставки был 25.000 рублей.

    Отметим, что клиенту удалось угадать то, что московский «Локомотив» не потерпит поражение в Турции от «Бешикташа», а также предвидеть, что в игре между «Рубином» и «Ливерпулем» будет забито меньше 3,5 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2015 13:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +72

      HardPony 11 ноября 2015, 15:12

      мда. очень занимательная статья. очень интересная. у меня кэф 118 заходил и как бэ не удивили. автор данной новости пожалуйста заканчивай со статьями. не твое. ты аутист

      1
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      Рейтинг: +41

      динамо москов > HardPony 11 ноября 2015, 15:48

      и ты выиграл 1.3 миллиона рублей

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony > динамо москов 11 ноября 2015, 16:02

      нет конечно. я ставил всего 500р. больше побоялся ставить на такой большой кэф. но постить новости со скрытой рекламой конторы не очень хорошо. тем более тут сайт про футбол,а не ставки.

      3
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      Рейтинг: +82

      Academ 11 ноября 2015, 15:02

      по-любому из будущего прилетел он сам на машине времени со спортивным альманахом))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 11 ноября 2015, 14:37

      у кого зрение хорошее, расшифруйте!!!

      0
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 11 ноября 2015, 14:01

      Интересно сколько он проиграл до этого.

      2
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      Рейтинг: +117

      Marchen > alexa1995 11 ноября 2015, 17:10

      как минимум столько же

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      IBETROSTOV 11 ноября 2015, 13:55

      Какого хрена вобще разглашение такой информации, настолько неудачная реклама что прям, щас сяду и зарыдаю,фу

      3
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      Рейтинг: +19

      IBETROSTOV 11 ноября 2015, 13:53

      Как выиграл так и проиграет :D

      2
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      Рейтинг: +88

      Hustos 11 ноября 2015, 13:40

      Чувак хороший аналитик

      4
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      Рейтинг: +117

      Marchen > Hustos 11 ноября 2015, 17:09

      аналитика в матчах ЛЧ и ЛЕ пустой звук! чисто фарт!

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      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Hustos 11 ноября 2015, 13:36

      Чувак хороший аналитик

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 11 ноября 2015, 13:31

      Он знает какой матч договорный

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 11 ноября 2015, 13:26

      Круто!)

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