Москвич выиграл более одного миллиона рублей на матчах Лиги Европы

мда. очень занимательная статья. очень интересная. у меня кэф 118 заходил и как бэ не удивили. автор данной новости пожалуйста заканчивай со статьями. не твое. ты аутист
Один из московских клиентов букмекерской конторы Sportingbet выиграл почти 1,3 миллиона рублей на экспрессе из 10 событий Лиги Европы. Общий коэффициент составил 51.65, а размер ставки был 25.000 рублей.
Отметим, что клиенту удалось угадать то, что московский «Локомотив» не потерпит поражение в Турции от «Бешикташа», а также предвидеть, что в игре между «Рубином» и «Ливерпулем» будет забито меньше 3,5 голов.