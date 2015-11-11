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    «Арсенал» планирует приобрести Хеведеса и Беллараби

    Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении двух футболистов из немецкой Бундеслиги. Сообщается, что в планы англичан попал защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес, а также полузащитник «Байера» Карим Беллараби. Пока неизвестно в какой стадии находятся переговоры между клубами.

    Отмечается, что трансфер Ховедеса будет доступен ближайшим летом за 10 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте немца. Также говорится о том, что сам Ховедес не раз заявлял о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

    Источник: Sportwitness

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    11.11.2015 12:57
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