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    Мутко: «Слова Дайка – провокация. Идет политическая возня»

    Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение о требовании председателя футбольной ассоциации Англии Грэга Дайка отстранить главу РФС от своих обязанностей.

    «Зачем обращать на это внимание? На основании чего Грэг Дайк меня хочет отстранить? У них такая манера поведения. Подобные провокации поступают не только с его стороны. Идет политическая возня. Достаточно прочитать доклад независимой комиссии, как все становится на свои места. Там все объясняется грамотными юристами, как раз для таких людей, как этот президент федерации.

    Сейчас хотят перепроверить пробы олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Допустим, они возьмут и что-то там найдут, а потом каких-то спортсменов отстранят. Это значит, что антидопинговые службы Великобритании на Олимпиаде в Лондоне работали некачественно. Я же никогда не позволю себе обратится после этого в ФИФА и требовать исключить федерацию футбола Британии за то, что они плохо работают. На подобные нападки даже реагировать не надо», - заявил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2015 12:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 11 ноября 2015, 18:39

      Пожалуй это первый случай за последние годы,где я солдиарен с Мутко.
      Хотя в отставку его всё ранво надо отправить,но не из-за заявления этого англосакса

      2
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 11 ноября 2015, 14:49

      Я не могу сказать,что хорошо отношусь к Мутко,но тут он абсолютно правильно все сказал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 ноября 2015, 14:15

      Ах Моська ,знать она сильна-что лает на слона.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 11 ноября 2015, 14:24

      Кто из них Моська?

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > андрей андреев 11 ноября 2015, 17:40

      Как не "любим" мы Мудко, но Моська - англичанин. По любому раскладу

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Майор Дзагоев 11 ноября 2015, 19:26

      Собака лает-караван идёт... Пусть себе тявкают!!!

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 ноября 2015, 12:35

      Обнаглели эти американские шавки.

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