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    Депай: «После перехода в «МЮ» я прибавил в весе, но это все мышцы»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай рассказал о том, что после перехода в английский клуб его вес увеличился на 5 килограмм.

    «После того, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед» я набрал 5 килограмм. И это не полнота! Только мышцы.

    В Англии приходится жить и работать по достаточно тяжелому расписанию. Сейчас я вешу 85 килограмм. Когда я первый раз встал на весы, я подумал: «Хорошо, а верные ли это цифры?». Мое тело еще развивается. Сейчас я стал немного мощнее. Мне нужно работать над этим. Сейчас я усиленно работаю над координацией и стартовой скоростью», - отметил Депай.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 11 ноября 2015, 14:58

      5 кг мышц, меньше чем за пол года, ребята с Мистер Олимпия, похоже чего-то не знают.

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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 14:30

      )))))

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