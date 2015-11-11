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    На ЧМ-2018 планируется создать штаб по безопасности

    При проведении чемпионата мира по футболу в 2018-м году и Кубка конфедераций в 2017-м году года в России планируется создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности.

    «Установить, что руководителем межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года по должности является первый заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — сказано в проекте указа на regulation.gov.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2015 12:02
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