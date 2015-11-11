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    Колосков: «Есть масса незаконных способов отобрать у России чемпионат мира»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что законным образом у России невозможно отобрать чемпионат мира.

    - Допускаете вариант, что с проведением ЧМ в России все-таки могут возникнуть какие-либо сложности?

    - Сложности по-любому могут быть. Кто предполагал, что дело дойдет до катастрофы в ФИФА? Нет ни президента, ни генсека, ни вице-президента. Причем это сделали не какие-то правоохранительные органы, которые кого-то в чем-то уличили, а комитет по этике, созданный лично Блаттером. Что же касается чемпионата мира в России, то могу ответственно заявить, что законным путем отобрать его проведение невозможно, но есть масса незаконных способов, и о них не надо забывать. Поэтому надо постоянно находиться в гуще событий. Хорошо, что у нас есть Мутко в исполкоме ФИФА. Он владеет информацией о всех событиях, которые там происходят. Поэтому здесь у меня нет каких-то серьезных опасений.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.11.2015 10:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:05

      если получили на сто процентов законо,то ничего не будет

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Дима1960 11 ноября 2015, 13:09

      Если страна будет в состоянии войны - легко.
      Если Штаты и Евро признают ФИФА не дееспособной организацией, коррумпированной до мозга костей - легко. Проще новую создать с новым ЧМ, чем в старой ковыряться.
      И таких вариантов много.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > FKulagin 11 ноября 2015, 13:18

      Это все теории

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Дима1960 11 ноября 2015, 13:52

      Если, сколько этих если...? Проще сказать - да х...й знает, будет ли ЧМ или там все чмыри! И пока не разворошить это гнездо, горлопаны с запада, так и будут ротозявить в сторону РФ. Достала опять эта политика!!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > FKulagin 11 ноября 2015, 17:51

      А интересно, кто нам войну объявит? Чтобы мы считались с войной как таковой, войну должна объявить как минимум Германия или ей подобная страна (тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно) - остальные слишком мелкие шавки. А у фрицев, я думаю, надолго еще кол от СССР будет в попе занозой сидеть.

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Майор Дзагоев 11 ноября 2015, 19:29

      Война это громко сказано.
      Посмотрим на последствия Сирии

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