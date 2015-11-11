Черышев: «Общения с Бенитесом мало»

Полузащитник сборной России и мадридского «Реала» Денис Черышев сказал, что никакого конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом у него нет.

«Настроение у меня хорошее. Конечно, хочется больше игрового времени. Но ситуация не такая простая. Надо собираться с силами и двигаться вперед.



Все, что ни делается, – к лучшему. Так получилось, и я ни о чем не сожалею. Конфликта с Бенитесом нет. Но общения, да, мало», - сказал Черышев.