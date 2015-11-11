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    Черышев: «Общения с Бенитесом мало»

    Полузащитник сборной России и мадридского «Реала» Денис Черышев сказал, что никакого конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом у него нет.

    «Настроение у меня хорошее. Конечно, хочется больше игрового времени. Но ситуация не такая простая. Надо собираться с силами и двигаться вперед.

    Все, что ни делается, – к лучшему. Так получилось, и я ни о чем не сожалею. Конфликта с Бенитесом нет. Но общения, да, мало», - сказал Черышев.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.11.2015 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 12:11

      Черышев не началась ли увас звездная болезнь?
      То Роналду "ходит пешком",то Бенитес вам мало времени уделяет.
      Посмотрите на себя внимательно!

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Дима1960 11 ноября 2015, 15:31

      Будь внимательнее! Про Роналду говорил Дмитрий Черышев, отец Дениса!

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