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    Сарсания: «Думаю, Бердыев хочет вернуться в родной клуб»

    Футбольный тренер и агент Константин Сарсания считает, что «Рубину» было бы лучше всего вернуть в команду Курбана Бердыева.

    «Для «Рубина» это был бы идеальный вариант - вернуть Курбана Бердыева. Когда с ним расставались, то решили пойти другим путем, но желаемого результата не достигли. Никаких мостов в Казани Бердыев не сжигал, ни с кем не ругался. Такое часто бывает - тренера сначала увольняют, а затем возвращают назад. Тем более сейчас у клуба новое руководство. Возможно, никаких неустоек за разрыв контракта платить будет не нужно. Скорее всего, есть устные договоренности, что если Курбан Бекиевич получит предложение, его отпустят. Бердыев очень много дал «Рубину» и, думаю, хочет вернуться в клуб, ставший ему родным. Если желание трех сторон совпадет, то никаких препон по переходу тренера из «Ростова» в «Рубин» уже этой зимой не будет. Футболисты и болельщики казанского клуба с огромным удовольствием примут его обратно», - сказал Сарсания.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.11.2015 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 11 ноября 2015, 17:18

      Это громов в Рубине бучу против Бекиеча замутил , убрали его и проблемы не стало.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 ноября 2015, 11:08

      РОСТОВ И БЕРДЫЕВ - ЕДИНЫ !!!

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:00

      этого не будет

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:48

      А Ростов вообще никто за людей не считает. Придётся 1 место занимать))))

      1
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      Рейтинг: +30

      imordovcev 11 ноября 2015, 10:44

      На крайняк все выезды из Ростова перекроем, и никуда Бердыев не поедет)))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:32

      Это называется-кидняк-для Ростова

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