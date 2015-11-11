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    Тарханов: «За первое место «Зенит» уже не поборется»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов не верит в «Зенит», считая, что клубу не по силам занять первую строчку по итогам сезона.

    - То, что ЦСКА занимает первое место, не удивляет. Они всегда находятся в лидирующей группе. А вот то, что «Зенит» четвертый... Это стало для меня большим сюрпризом! В Лиге чемпионов сине-бело-голубые показывают одну игру, а в чемпионате России мы видим полное отсутствие организации. Совершенно другой «Зенит», иной настрой, много ошибок. В еврокубках они себе такого не позволяют. Также удивил «Ростов», хотя мы и раньше знали, что это хорошая команда, с классным тренером. Из имеющихся игроков Курбан Бердыев создал серьезную команду. Плюс неожиданный провал «Краснодара». Хотя сейчас они начинают выправлять ситуацию.

    - «Ростов» и «Локомотив» - ближайшие соперники ЦСКА. Могли предположить такое перед стартом сезона?

    - Уровень игроков «Локомотива» всегда был высоким. А «Ростов» усилился, пригласив Нобоа, Сесара Наваса и других. У дончан мощная организация игры: и сопернику они много не позволяют, и в атаке свое забивают. С крупным счетом не выигрывают, но 1:0 для них хорошо.

    «Зенит» от второго места отстает не сильно, всего четыре очка. Поэтому команда всерьез будет претендовать на путевку в Лигу чемпионов. Да и руководство будет этого требовать. Лига чемпионов - это деньги. Но за первое место «Зенит» уже не поборется. Слишком велик отрыв от ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.11.2015 09:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25

      st79self 12 ноября 2015, 10:27

      еще второй тур впереди,тут уже определил всех кто где будут,это россия,тут может быть все что угодно...

      0
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 12 ноября 2015, 00:45

      Базаришь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Max-78 12 ноября 2015, 00:00

      Болтун

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:32

      Болельщики России обворованны политически ангажированным лимитом.Как всегда!

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Дима1960 11 ноября 2015, 13:15

      Да никому лимит не мешает, кроме Зенита. Смиритесь.

      -3
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 11 ноября 2015, 11:23

      Тарханов: «За первое место «Зенит» уже не поборется»
      Поборется за второе.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 ноября 2015, 11:01

      Ростов сбрасывать со счетов нельзя.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:53

      Да лч это деньги-их как раз Ростову не хватает))))

      1
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