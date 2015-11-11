Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кузьмин: «Энфилд», конечно, впечатлил»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин остался под впечатлением от домашнего стадиона «Ливерпуля».

    «Может быть, если бы не испытывал болевых ощущений, то и никаких голов не было бы. Перед матчем с "Ливерпулем" было тяжело даже бутсу надевать, стопа распухла. Но нужно было играть, причем, по известному закону, я получил в то место, где болит, еще раз.

    Удаление? Знал, что у меня есть карточка, и пытался играть аккуратно, но по инерции подставил плечо и сбил этого турка, Эмре Джана. Был так расстроен, что даже не взял у игроков "Ливерпуля" футболку, хотя знакомые просили привезти. Не до того было. Но "Энфилд", конечно, впечатлил. Атмосфера, болельщики, газон, как ковер… Теперь хочу сыграть на "Сантьяго Бернабеу" и "Парк де Пренс"», - сказал Кузьмин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2015 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 13 ноября 2015, 07:07

      а причем здесь турок? Эмре джан отличный футболист и здесь национальность не играет не какой роли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:42

      Представляю себе эту энергетику!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11