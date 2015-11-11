Кузьмин: «Энфилд», конечно, впечатлил»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин остался под впечатлением от домашнего стадиона «Ливерпуля».

«Может быть, если бы не испытывал болевых ощущений, то и никаких голов не было бы. Перед матчем с "Ливерпулем" было тяжело даже бутсу надевать, стопа распухла. Но нужно было играть, причем, по известному закону, я получил в то место, где болит, еще раз.



Удаление? Знал, что у меня есть карточка, и пытался играть аккуратно, но по инерции подставил плечо и сбил этого турка, Эмре Джана. Был так расстроен, что даже не взял у игроков "Ливерпуля" футболку, хотя знакомые просили привезти. Не до того было. Но "Энфилд", конечно, впечатлил. Атмосфера, болельщики, газон, как ковер… Теперь хочу сыграть на "Сантьяго Бернабеу" и "Парк де Пренс"», - сказал Кузьмин.