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    Андреев: «Дзюба за правду-матку порвет»

    Лучший бомбардир чемпионатов СССР Сергей Андреев очень доволен успехами нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

    «Я познакомился с Артемом в феврале этого года. Он был на сборе с "Ростовом". Дзюба до такой степени простой мальчишка, так мы душевно пообщались! До этого наводил справки о нем в „Ростове“, про него же всякое писали… Мне ребята в один голос говорили: "Василич, ты не поверишь — золотой пацан!" Дзюба режет правду-матку, за нее порвет. Общались два с половиной часа, я ему уже начал намекать: "Тема, можешь опоздать к отбою". Он махнул рукой. Мол, накажут — так накажут, не хочу прерывать хорошую беседу. Отличный мальчишка, душевный.

    И вот что еще. Года полтора назад я сказал, что он однозначно футболист сборной страны. Как ни крути, сейчас сильнее его просто нет! Или вы хотите, чтобы он при таком росте бежал, как Усейн Болт? Такого не бывает. В любом случае, Артем делает свою работу. Забил победный гол Швеции, отгрузил четыре штуки Лихтенштейну.

    Кто-то этот покер всерьез не воспринял. Слушайте, ну что за люди! Ну пусть выйдут и забьют хотя бы Лих-тен-штей-ну. Во-первых, сначала попадите в сборную, а потом рассуждайте. Мне Дзюба нравится. Разве он виноват, что у него в диспетчерах ходят Халк, Данни, Шатов? Ему что — нужно сказать: уберите их от меня, я и один справлюсь? Смешно, ей-богу. Дзюба отрабатывает свою немаленькую зарплату», - сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2015 07:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      greck 11 ноября 2015, 15:41

      Идеальных людей не бывает, и я уверен Дзюба отнюдь не худший...зато карьера у него сейчас на подъеме и дай бог за сборную забивать не перестанет...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 14:12

      Да он и без халка в Ростове забивал

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 11 ноября 2015, 12:12

      это карпину покер не понравился. хотя сам был участником сборной неудачников, которые ложились под всех подряд и никакого успеха не добились

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 ноября 2015, 10:54

      Если Андреев говорит, то значит это так. Он в свое время то же пострадал
      за правду-матку насколько я знаю.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 09:27

      Дзюба за правду, порвёт матку!

      -1
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