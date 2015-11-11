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    Бенитес не посетил премьеру фильма о Роналду

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес не присутствовал на премьере документального фильма о нападающем Криштиану Роналду.

    На премьеру в Англию не приехал ни один представитель «королевского клуба». На премьере, однако, присутствовали бывшие тренеры португальца сэр Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

    Сообщается, что отсутствие на премьере президента Флорентино Переса связано с недавними заявлениями Роналду, которые пришлись Пересу не по вкусу.

    Источник: AS

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    11.11.2015 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 11 ноября 2015, 15:17

      Летом Криштина валит в ПСЖ, это стало понятно после их встречи в ЛЧ и обнимашек с Лоран Бланом...

      0
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      Рейтинг: +15

      Нох4о95 11 ноября 2015, 14:52

      Физрук не посетил премьеру его фильма и у КриРо тущ потекла от обиды

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 ноября 2015, 12:35

      ну а че на мелодраммы ходить

      0
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 11 ноября 2015, 12:29

      Очевидно он уже Реалу остодоел!

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