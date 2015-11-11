Бенитес не посетил премьеру фильма о Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес не присутствовал на премьере документального фильма о нападающем Криштиану Роналду.

На премьеру в Англию не приехал ни один представитель «королевского клуба». На премьере, однако, присутствовали бывшие тренеры португальца сэр Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

Сообщается, что отсутствие на премьере президента Флорентино Переса связано с недавними заявлениями Роналду, которые пришлись Пересу не по вкусу.