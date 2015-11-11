Широков: «Тренер лучше знает, чего не хватает «Спартаку»

не в тренере дело,игроки среднего уровня сейчас в моей любимой команде,вот наше место сейчас с 5 по 10...когда купят игроков нормальных,ну хотя бы 3-х,4-х,чтобы команду тянули,тогда и результаты будет, а так ни конкуренции нет,ни игры соответственно... широков медленный и не забивает ногами,головой сколько моментов запорол в чемпионате,передачи его 50/50 проходят, да честно говоря на таких же игроков и проходит...так что федун и дима поковаряйтесь на рынке и откопайте нормальных игроков,не повторяйте ошибки (зе луиш),давайте уже начнем конкурировать с конями и бомжами, с 2001 года все жду,надеюсь и верю... надеюсь все вернется на круги своя и я буду с наслаждением смотреть на любимую команду!
Полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что неблагоприятный фон в «Спартаке» связан с последними результатами команды.
- Не лучший фон сейчас создан в «Спартаке»...
- Он создан нами самими. Какие результаты – такой и фон.
- После победы во втором туре над Краснодаром вы воодушевленно говорили, что после каждого матча будет повод ходить к фанатской трибуне и праздновать победы.
- Мы и сейчас ходим. Только повод не самый хороший в последнее время.
- Чего не хватает «Спартаку» в середине поля?
- Трудно сказать. Тренер, наверное, лучше знает.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в Премьер-Лиге.