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    Коноплянка: «Сейчас я думаю только о победе со сборной Украины в стыковых матчах»

    Полузащитник «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка уверен, что победа над «Реалом» в матче 11-го тура Примеры (3:2) вдохновит его на матчи за национальную команду. Напомним, украинцам предстоит разыграть путевку на Евро-2016 со сборной Словении.

    «Я уже не думаю о победе над «Реалом», сейчас все мои мысли заняты тем, чтобы выиграть со сборной Украины. Но успех в матче с мадридцами придает дополнительную мотивацию в следующих играх, и не имеет значения, кто будет соперником», – говорит Коноплянка.

    Также футболист рассказал о том, как был забит второй гол в ворота «Реала». Автором этого мяча стал Эвер Банега, а голевой пас ему отдал Коноплянка.

    «Банега кричал громче, чем болельщики, так что у меня просто не было иного выбора, кроме как отдать ему передачу».

    Украина сыграет со Словенией 14 и 17 ноября. Первая встреча состоится во Львове.

    Источник: Football Espana

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    11.11.2015 01:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 12:03

      Господи благослови Украину!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > REX_AmIgO_13RUS 11 ноября 2015, 12:43

      меньше телек смотри

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Спб on-line 11 ноября 2015, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Украина..хм...нет такого государства

      -4
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      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Спб on-line 11 ноября 2015, 11:11

      зато есть козломордый кацап)))

      2
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      Рейтинг: +8

      Спб on-line > Igreks 11 ноября 2015, 13:00

      шлях, сосни банан, прогиб засчитан)))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 02:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xyй те,а не победа в стыках.

      -4
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