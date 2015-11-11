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    Дель Боске: «Английского футбола больше не существует»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился своим мнением об английском футболе.

    «Я думаю, что английского футбола больше не существует: уже нет настоящего английского стиля. В АПЛ все смешано, и прибытие игроков из других стран делает невозможным сохранение именно «английского футбола», - считает Дель Боске.

    По мнению испанца, то же самое можно сказать и о других странах.

    «Да, у английских клубов все еще есть кое-какие отличительные черты, однако в большинстве случаев трудно понять по игре, откуда та или иная команда. Чистота каждого национального стиля потеряна. Я не думаю, что между какими-то странами есть большая разница. Возможно, я что-то упускаю из вида, но даже сборная Англии похожа на команды с континента».

    Смешение стилей испанец рассматривает как естественный и полезный процесс.

    «Чтобы побеждать нужно быть собой, но невозможно жить в вакууме и смотреть только вовнутрь. Надо быть открытым и внедрять свежие идеи, которые появляются в других чемпионатах. Моду определяют те, кто выигрывает. Если побеждают немцы, то их игра лучше, а испанцам и французам нужно искать ответ. В английском футболе много хорошего, и он может быть самобытным, но это не значит, что можно перестать модернизироваться и совершенствоваться».

    Источник: Guardian.com

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    11.11.2015 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:48

      Это вы как тренер-прошлый век.

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