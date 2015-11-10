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    Слуцкий: «Я стараюсь делать все возможное для популяризации спорта»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает своей обязанностью популяризацию спорта вообще и футбола в частности.

    – Перед сбором команды вы ведь побывали на записи программы «Вечерний Ургант» на Первом канале?

    – Да, вместе с Дзюбой. Поэтому и приехал в отель сюда вместе с ним. Я считаю, что тренер национальной команды – не моя личная должность, а очень серьезная общественная нагрузка. Главный тренер сборной обязан популяризировать вид спортивной деятельности, в котором он работает. А футбол – это то, что может сделать счастливее целую страну и вообще все население земного шара. Поэтому если меня куда-то приглашают, то я стараюсь делать все возможное для популяризации спорта и быть максимально полезным.

    – Посмотрите передачу вечером вместе с командой?

    – Возможно, — сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 23:40
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