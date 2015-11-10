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    Сергей Андреев: «Журналисты давят на Кокорина, и ему тяжело заставить себя играть»

    Лучший бомбардир чемпионатов СССР 1980 и 1984 годов Сергей Андреев считает, что причинами низкой результативности нападающего «Динамо» и сборной России Александра Кокорина являются большие деньги и повышенное внимание со стороны СМИ.

    «Вы знаете, Сашка потрясающе сыграл со шведами. Очень здорово, блестяще. Почему немного забивает в "Динамо"? Конечно, молодому парню освоить такое количество денег… Когда такие миллионы падают на голову в таком возрасте, тяжело все это переварить. Надеюсь, все еще наладится. Вы, журналисты, тоже на него давите. Ему тяжело заставить себя играть в каждом матче, имея такой доход. Не знаю, время покажет. Но со шведами он смотрелся шикарно», - говорит Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 23:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 ноября 2015, 17:10

      Отдал бы своё бабло родителям, они бы распорядились им, как надо. И он бы, глядишь, перестал ими тяготиться. А так, конечно, с рюкзаком денег за плечами носиться по полю........

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 ноября 2015, 10:57

      Эх! Сейчас бы Андреева в нападение! Не нужны никакие Халки и Какорины.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 11 ноября 2015, 12:13

      И Андрющенко в защиту

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:50

      Да и мне тяжко на работу вставать.....За20-то тысяч))))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 ноября 2015, 08:54

      Ему нужно премиальные платить за каждый забитый гол, может тогда и задвигается.

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