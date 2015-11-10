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    Агуэро: «Моя цель – сыграть с «Ливерпулем»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы.

    «Думаю, что уже скоро я вернусь на поле. Физически я чувствую себя хорошо и во время восстановления старался поддерживать форму. Мне следует продолжать трудиться, и тогда я смогу приступить к занятиям в общей группе на этой или же на следующей неделе», – говорит Агуэро.

    Футболист хотел бы сыграть против «Ливерпуля».

    «Моя цель – сыграть с «Ливерпулем». Я не форсирую события, однако мое возвращение уже близко».

    Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 21 ноября.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    10.11.2015 22:44
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