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    Ребров: «В товарищеских играх у меня есть шанс выйти на поле»

    Вратарь «Спартака» и сборной России Артем Ребров надеется сыграть в товарищеских встречах национальной команды против Португалии и Хорватии.

    «Вызов в сборную для любого футболиста приятен – не важно, товарищеская это игра или официальная. Моя мотивация в том, что я особо не играю, но в товарищеских играх у меня есть шанс выйти на поле. В четырех матчах со Слуцким у нас не было времени что-то наиграть, поэтому в товарищеских играх мы сможем отработать какие-то схемы», – говорит Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2015 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Любер 10 ноября 2015, 21:59

      А за чем, что бы пропустить очередную плюху?

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