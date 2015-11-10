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    Главным тренером «Рубина» будет иностранец

    В 2016 году главным тренером «Рубина» станет иностранный специалист.

    Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой в казанский клуб вернется нынешний наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Теперь же сообщается, что мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин не рассматривает его кандидатуру.

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов также опроверг сведения об уходе Бердыева.

    Источник: Газета.ру

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    10.11.2015 21:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 ноября 2015, 16:45

      Открываю тайну: тренером "Рубина" будет либо Жозе Моуриньо, либо Фабио Капелло!
      Ну чего ещё ждать от тех, кто по глупости потерял нашего лучшего тренера двух последних десятилетий - Курбана Бердыева... При всех достоинствах Моуриньо и Капелло (а они, безусловно, есть!), в России им делать нечего... Но казанское руководство клуба всех удивит!

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 12:19

      Извините это внутрироссийское дело
      Допинг спортсменам Мутко не давал,как министр в меру сил борлся,
      англичане пусть приведут другие аргументы,если они уних есть

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 10:37

      Отстаньте от Бекиевича-гады

      1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 11 ноября 2015, 09:12

      ...нам нужны 3-4 игрока,хотя бы,--выше среднего класса.

      0
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      Рейтинг: +14

      Tаир 11 ноября 2015, 06:41

      так то Бердыев тоже иностранец, гражданин Туркмении

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 11 ноября 2015, 02:22

      Басурманин какойнить.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 ноября 2015, 22:03

      Ну и славненько!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Serjoga 11 ноября 2015, 08:52

      Согласен.

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      Рейтинг: +81

      Любер 10 ноября 2015, 21:52

      Случайно не Боаш?

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      Рейтинг: +81

      Любер > PITER_1 10 ноября 2015, 23:14

      Обиделся, пацан? Так ведь вы его гоните, а не мы карпушу ждём.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Любер 11 ноября 2015, 08:52

      Согласен.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 10 ноября 2015, 21:37

      Так Бердыев туркмен, считай ничего не сказали.

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