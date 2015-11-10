Главным тренером «Рубина» будет иностранец

Открываю тайну: тренером "Рубина" будет либо Жозе Моуриньо, либо Фабио Капелло!
Ну чего ещё ждать от тех, кто по глупости потерял нашего лучшего тренера двух последних десятилетий - Курбана Бердыева... При всех достоинствах Моуриньо и Капелло (а они, безусловно, есть!), в России им делать нечего... Но казанское руководство клуба всех удивит!
В 2016 году главным тренером «Рубина» станет иностранный специалист.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой в казанский клуб вернется нынешний наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Теперь же сообщается, что мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин не рассматривает его кандидатуру.
Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов также опроверг сведения об уходе Бердыева.