Главным тренером «Рубина» будет иностранец

В 2016 году главным тренером «Рубина» станет иностранный специалист.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой в казанский клуб вернется нынешний наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Теперь же сообщается, что мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин не рассматривает его кандидатуру.

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов также опроверг сведения об уходе Бердыева.