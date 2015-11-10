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    Милнер покинул расположение сборной Англии

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джеймс Милнер не сыграет в ближайших товарищеских встречах своей национальной команды.

    Сообщается, что у Милнера выявлена травма задней поверхности бедра. Это повреждение футболист получил в матче Лиги Европы против «Рубина», после чего был вынужден пропустить встречу АПЛ с «Кристал Пэлас». Милнер покинул расположение сборной, а вызывать игрока ему на замену тренерский штаб не планирует.

    Сборная Англии сыграет с Испанией и Францией 13 и 17 октября соответственно.

    Источник: Guardian.com

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    10.11.2015 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 13 ноября 2015, 07:09

      Милнер нам нужен с ман сити

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