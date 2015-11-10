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    Слуцкий: «Черышев – единственный наш игрок, находящийся в топ-клубе»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил вызов на товарищеские матчи полузащитника «Реала» Дениса Черышева, который в своем клубе лишен игровой практики.

    «Денис вызывается все время. Во-первых, он единственный футболист, находящийся и пытающийся конкурировать в топ-клубе. Мы не должны ни в коем случае закрывать возможность вызова в национальную команду для людей, которые захотят уехать в ведущий европейский чемпионат», – говорит Слуцкий.

    По мнению наставника, Черышеву в «Реале» приходится выдерживать сильную конкуренцию.

    «Во-вторых, мы прекрасно понимаем, с какого уровня людьми он конкурирует. И даже если он выходит эпизодически на поле, это уже говорит об уровне, который должен быть оценен нами. А в ближайших матчах мы сможем проверить, на что Денис способен».

    Слуцкий считает, что каждый футболист должен в первую очередь думать о своем игровом времени.

    «Я советую любому футболисту, что ему нужно иметь игровое время. Вор должен сидеть в тюрьме, а футболист – играть в футбол. Это естественно, но, к сожалению, не всегда получается».

    В нынешнем сезоне Черышев по два раза выходил на замену в матчах Примеры и Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2015 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      subbdim 10 ноября 2015, 23:52

      Да Денис будет лучше чем остальные дай ему шанс Дон Слуц

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2015, 23:20

      Да не наш он, испанец.

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      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > Zeff 11 ноября 2015, 01:14

      Зато АВБ сто-пудово свой..

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      Рейтинг: +300

      Zeff > FKulagin 12 ноября 2015, 11:12

      Ты стопудово прав.

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