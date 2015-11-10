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    В США детям до десяти лет запрещено играть головой

    Федерация футбола США приняла решение запретить детям в возрасте до десяти лет играть головой.

    Запрет позиционируется как мера безопасности и распространяется на все футбольные академии под эгидой этой организации. В августе 2014 года группа родителей подала против Федерации футбола США судебный иск в связи с халатным отношением к контролю и лечению травм головы у молодых игроков.

    Новому правилу будут подчиняться в том числе и национальные сборные и клубы МЛС.

    Источник: Skysports

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    10.11.2015 19:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 11 ноября 2015, 08:27

      Запретили не только головой играть, но и думать. Их там таких 300 миллионов.

      -1
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      Рейтинг: +14

      subbdim 10 ноября 2015, 23:57

      идиотизм берет верх над этой ебаной америкой

      0
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 10 ноября 2015, 20:11

      Во тупые

      0
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 10 ноября 2015, 19:50

      Может просто лучше играть воздушным шариком, чтобы уж наверняка.

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