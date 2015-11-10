В США детям до десяти лет запрещено играть головой

Федерация футбола США приняла решение запретить детям в возрасте до десяти лет играть головой.

Запрет позиционируется как мера безопасности и распространяется на все футбольные академии под эгидой этой организации. В августе 2014 года группа родителей подала против Федерации футбола США судебный иск в связи с халатным отношением к контролю и лечению травм головы у молодых игроков.

Новому правилу будут подчиняться в том числе и национальные сборные и клубы МЛС.