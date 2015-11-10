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    Бен Арфа: «Я вернулся из ада»

    Полузащитник «Ниццы» и бывший игрок «Ньюкасла» Атем Бен Арфа рассказал о том, что ему пришлось пережить, когда он был исключен из основной команды «сорок» и переведен в резерв.

    «Это был худший отрезок в моей карьере, настоящий ад. В августе 2014 года меня отправили в резервную команду, и это было ужасно унизительно: на протяжении недель я занимался с 16- и 17-летними футболистами. Меня били по больному месту, и моя жизнь стала кошмаром. Когда же я подписал договор с «Ниццей» и думал, что все закончилось, трансфер был запрещен», - делится воспоминаниями Бен Арфа.

    По словам футболиста, облегчение наступило только тогда, когда ему удалось перейти во французский клуб.

    «Я чувствовал себя заточенным в темной комнате или в бесконечном тоннеле. Передо мной были ад и безысходность. Я не видел света и был в тюрьме. Я пробовал утешать себя тем, что все вот-вот вернется в норму, и я найду правильную дорогу. Перейдя в «Ниццу», я вернулся из ада», - добавил Бен Арфа.

    Источник: Francefootball

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    10.11.2015 19:18
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11

      Путь так далёк 10 ноября 2015, 20:34

      Ты убил в себе игрока

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 10 ноября 2015, 20:10

      0
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