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    Агент Гвардиолы: «Я не в курсе, о чем думает Пеп»

    Агент наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы рассказал о планах на будущее испанского специалиста.

    «Пепа все устраивает в Мюнхене. Это замечательный город, его семья чувствует себя здесь как дома. «Бавария» все больше становится командой Гвардиолы. Но, тем не менее, решение принимать только ему. Даже я не знаю, что на уме у Пепа. В последние дни мы с ним немного поговорили, но данная тема деликатна для него. Решение будет принято в зависимости только от его впечатлений. А его окружение примет любое его решение», – заявил агент Хосеп Мария Оробитг.

    Источник: ESPN

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    10.11.2015 18:39
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