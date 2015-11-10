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    Чачич: «Матч со сборной России – это настоящий вызов для нас»

    Наставник сборной Хорватии Анте Чачич заявил, что предстоящий товарищеский матч со сборной России является для его команды настоящим вызовом и отметил при этом важность его результата.

    «У любой игры есть свои цели, и товарищеский матч с сильной сборной России – это настоящий вызов для нас. Результат также важен.

    Мы попробуем игроков, у которых было не так много практики в сборной. Впрочем, матч стоит рассматривать в контексте подготовки к Евро-2016 – будем пробовать некоторые вариации в использовании игроков.

    Я не бегу от матчей с сильными соперниками, они всегда дают больше ответов, чем обычные игры», – рассказал Чачич официальному сайту Хорватского футбольного союза.

    Товарищеская встреча сборных Хорватии и России состоится в Ростове-на-Дону 17-го ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2015 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 10 ноября 2015, 18:34

      Вот нормальный тренер,новых игроков смотреть хочет,наш же как вегда привезёт Акинфеева,Березуцкого и Дзюбу...

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > BorisoW 10 ноября 2015, 21:52

      Везти больше не кого!

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