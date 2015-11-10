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    Креативный продюсер «Матч ТВ»: «Показывать половину спортивного события – это нормально»

    Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о том, каким образом формируется сетка вещания телеканала.

    «Как вместить все события в 24 часа вещания? Бесспорно, мы рискуем. Тем более что аудитория не вполне готова, допустим, к показу одного тайма футбольного матча, как в случае с игрой «Рубин» – «Ливерпуль». Хотя не думаю, что это сильно повлияло на показатели просмотра.

    Публике придется мириться? Не понимаю. С чем мириться? Мы показали первый тайм по интернету и на канале «Футбол 1».

    По поводу того, что неправильно показывать лишь половину спортивного события. А что надо было делать? Не показывать сборную страны по хоккею? Или вот бокс в Казани. Как бы вы поступили, если бы Поветкин наложился на «Лион» – «Зенит»? Это прямой эфир международных событий, их нельзя подвинуть по сетке. Так же как нельзя было предсказать буллиты в хоккейной игре «Динамо» – «Спартак», из-за чего пришлось задерживать футбол «Спартак»«Урал». Обожаю, когда все все знают о телевидении и спорте. Это нас и губит», – рассказала Билан.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2015 15:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 11 ноября 2015, 00:39

      Чушь сивой кобылы

      1
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      Рейтинг: +33

      Max-78 11 ноября 2015, 00:37

      Полный бред!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Lucianych 10 ноября 2015, 20:17

      Вас губит не то, что все всё знают, а непрофессионализм. Это ж надо было замахнуться на все виды спорта!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 10 ноября 2015, 18:40

      Так один раз ТинаТВ включал,прочитал программу и подумал,что это непонятное изобретение,фильмы,шоу,новости ни о чём.Ничем от России-2 не отличаеться...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 ноября 2015, 17:54

      l'

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2015, 17:42

      Показывайте концовку

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Кош 10 ноября 2015, 17:01

      объять необъятное

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 10 ноября 2015, 16:42

      "Обожаю, когда все все знают о телевидении и спорте. Это нас и губит", – рассказала Билан."
      Ведь больше и добавить нечего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 16:40

      Показывать половину события - это огромная глупость, так всю охоту отобьете смотреть Ваш канал. Сделайте Матч-ТВ-2, 3 и т.д. и показывайте в полном объеме. Или сделайте функцию типа "картинка в картинке", хочу смотрю одно событие, хочу - другое.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 ноября 2015, 16:15

      по 15 минут можно еще попробывать

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Barsuk52 11 ноября 2015, 00:40

      Да и по 5 минут тоже можно

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